Самарская область будет развивать сотрудничество с провинцией Ирана

Стороны выделили сразу несколько направлений сотрудничества. Фото: Светлана Осьмачкина

В четверг, 20 июля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с губернатором провинции Мазендеран Республики Сейедом Махмудом Хоссейнипуром. Она состоялась в посольстве Исламской Республики Иран в Москве. Основной темой встречи стало определение направлений сотрудничества сторон.

– Мы уже имеем успешный опыт сотрудничества Ираном в сфере поставки продукции сельхозпереработки, причем как экспортных, так и импортных позиций. Мы также планируем использовать выгодное географическое положение нашего региона, который находится на традиционных путях транспортных потоков и товаропроводящей сети Запад-Восток и Север-Юг, – рассказал Дмитрий Азаров.

Глава региона подчеркнул, что стороны могут наладить сотрудничество в сфере туризма, в том числе медицинского, а также в сфере образования, науки и культуры. В частности, он предложил активнее направлять иранских студентов на обучение в вузы Самарской области и обратить внимание на самарское производство сельхозтехники.

– Хочу привлечь ваше внимание к уникальным разработкам, которые сегодня завоевывают рынки. Это техника по внесению удобрений и средств защиты растений, – отметил Дмитрий Азаров, пригласив иранскую делегацию в регион.

Губернатор Мазендерана рассказал о возможностях своего региона. В частности, он сообщил о строительстве автобана, который свяжет столицу Тегеран и Мазендеран. Этот проект даст импульс развитию международного транспортного коридора «Север - Юг». Губернатор Мазендерана также выразил уверенность, что сотрудничество с Самарской областью позволит снизить влияние западных санкций.

– Все зависит от стратегии по развитию наших отношений, в том числе в рамках МТК «Север - Юг». Хочу сказать, что у нас идентичная с Самарской областью позиция: у нас три аэропорта и три порта. Используя эти наши объекты, мы можем вместе развивать МТК «Север – Юг», – подчеркнул он.

Сейед Махмуд Хоссейнипур предложил открывать представительства региона и Мазендерана в индустриальных парках, а также сформировать совместную рабочую группу, участники которой определят главные направления сотрудничества. Дмитрий Азаров поддержал предложение.