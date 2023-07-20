В селе Ивашевка Самарской области завершается строительство нового ФАПа

Модульный корпус здания уже построен. Фото: министерство здравоохранения Самарской области

В селе Ивашевка Сызранского района продолжается строительство нового ФАПа. Работы начались в мае и уже близятся к завершению. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

– Модульный корпус здания уже возведен, идет чистовая отделка помещений. Впереди – подключение инженерных коммуникаций и благоустройство прилегающей территории, поставка мебели и оборудования, – рассказали в министерстве.

Сейчас жители получают необходимую помощь в поликлинике поселка Варламово, однако уже скоро она будет доступна в их селе.

– Открытие нового пункта, оснащенного по современному стандарту, позволит обеспечить шаговую доступность помощи в этом населенном пункте, – поделилась заведующая отделением общей врачебной практики Сызранской центральной городской и районной больницы Инна Емакаева.

В здании появится процедурный кабинет, совмещенный с прививочным, холл, а также просторное помещение для приема пациентов.

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