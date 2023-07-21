В Самаре изменят маршруты двух троллейбусов и трех автобусов

Транспорт пустят по измененной трассе следования Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пятницу, 21 июля 2023 года, в Самаре изменят маршруты нескольких троллейбусов и автобусов. Это связано с работами на теплотрассах. Информацию сообщили в мэрии.

В период с 09:00 21 июля до 05:00 24 июля изменится трасса следования троллейбусов маршрутов №№ 4, 4к. С 09:00 24 июля до 05:00 28 июля – автобуса № 59. С 20:00 21 июля до 05:00 25 июля автобусы № 70, 89 будут ходить по измененному маршруту.

Ознакомиться с временными схемами организации движения транспорта можно на схемах администрации.

Схема: администрация Самары

Схема: администрация Самары

Схема: администрация Самары

Отметим, что в этот период в городе также перекроют несколько дорог. Власти просят горожан отнестись к ограничениям с пониманием.

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