В Самаре мужчина заплатил 1 млн рублей за несуществующую иномарку

По данному факту возбуждено уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Самары потерял 1 млн. рублей, решив купить иномарку в интернете. Мужчина столкнулся с мошенниками. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

51-летний пострадавший увидел информацию о продаже автомобиля «Киа» на одном из сайтов. Продавец сообщил ему, что иномарка находится на пути в Россию из Южной Кореи, идет процесс оформления документов. Однако оплату нужно внести заранее.

– Продавец прислал самарцу договор купли-продажи. Мужчина его подписал и перевел на указанный в «документе» счет около 1 млн. рублей, после чего получил информацию, что автомобиль отправлен автовозом, – пояснили в полиции.

Позднее аферист перестал выходить на связь, а мужчина так и не дождался своего авто. Объявление о продаже иномарки при этом было снято с публикации.

Пострадавший обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.

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