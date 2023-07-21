Появились подробности ДТП с участием бетономешалки и Hyundai на Заводском шоссе в Самаре

От удара иномарку отбросило на «Гранту» Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Стали известны подробности ДТП, которое произошло в четверг, 20 июля 2023 года, на Заводском шоссе в Самаре. Там столкнулись три автомобиля: бетономешалка и две легковушки. Не обошлось без пострадавших.

Как сообщили в ГУ МВД по региону, все случилось в 9:34. 34-летний водитель бетономешалки не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Hyundai i30, за рулем которого был 44-летний мужчина. От удара иномарку отбросило на «Лада Гранта» под управлением 27-летнего водителя. После этого отечественная легковушка отлетела на металлический забор и пешеходные ограждения.

В результате аварии пострадали водители легковых авто – их доставили в больницу. Полицейские продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.

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