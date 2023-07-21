Новый ФАП откроется в Нефтегорском районе Самарской области

Работы стартуют уже в ближайшие месяцы Фото: правительство Самарской области

Новый ФАП будет построен в селе Бариновка Нефтегорского района. Его возведут в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Об этом сообщили в региональном правительстве.

Строительство ФАПа планировалось в 2024 году, однако оно стартует уже в ближайшие месяцы. Соответствующее поручение дал губернатор Дмитрий Азаров. Конкурсные процедуры завершены, контракт с подрядчиком заключен.

Ранее фельдшерско-акушерский пункт был расположен в приспособленном помещении. Новое здание будет отвечать всем современным стандартам. В нем появится процедурный кабинет, холл, просторное помещение для приема пациентов, оборудованные современной медтехникой.

Строительство объекта позволит обеспечить качественной медицинской помощью более 800 человек. Работы начнутся в ближайшее время.

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