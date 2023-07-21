Житель Тольятти попал под уголовное дело за изготовление кастета

В ситуации разбираются полицейские Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Тольятти полицейские задержали подозреваемого в незаконном хранении холодного оружия. Мужчина самостоятельно изготовил кастет. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

Под подозрение попал 48-летний житель Автограда, ранее судимый за грабеж. Оперативникам сообщили, что он может быть причастен к хранению холодного оружия. Полицейские задержали мужчину возле одного из многоквартирных домов, расположенных на Майском проезде. Во время личного досмотра у него изъяли металлический кастет.

Тольяттинец признался, что сделал кастет прошлым летом в своем доме на улице Достоевского. После этого он носил оружие с собой – по его словам, для самообороны. Эта версия сейчас проверяется.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 223 УК РФ «Незаконное изготовление оружия». Ведется следствие.

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