Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия21 июля 2023 5:47

В Самаре молодой парень украл из магазинов 96 плиток шоколада

Кражи продолжались в течение трех месяцев [видео]
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Самарец прятал шоколадки под одежду и выносил из помещения

Самарец прятал шоколадки под одежду и выносил из помещения

Фото: скриншот с видео

Полицейские задержали молодого человека, который совершил серию краж в магазинах Самары. Он выносил из супермаркетов шоколадки. Информацию сообщили в региональном ГУ МВД.

Кражи продолжались на протяжении трех месяцев. 18-летний самарец прятал шоколадки под одежду и выносил из магазина. Таким образом ему удалось похитить 96 плиток шоколада. Их он продал прохожим. Сумма ущерба составила 5 тысяч рублей.

После задержания молодой человек признал свою вину и раскаялся. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158.1 УК РФ (мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию). Ведется следствие.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.