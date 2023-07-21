В Самаре молодой парень украл из магазинов 96 плиток шоколада

Самарец прятал шоколадки под одежду и выносил из помещения Фото: скриншот с видео

Полицейские задержали молодого человека, который совершил серию краж в магазинах Самары. Он выносил из супермаркетов шоколадки. Информацию сообщили в региональном ГУ МВД.

Кражи продолжались на протяжении трех месяцев. 18-летний самарец прятал шоколадки под одежду и выносил из магазина. Таким образом ему удалось похитить 96 плиток шоколада. Их он продал прохожим. Сумма ущерба составила 5 тысяч рублей.

После задержания молодой человек признал свою вину и раскаялся. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158.1 УК РФ (мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию). Ведется следствие.

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