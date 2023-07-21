В Самаре молодой парень украл из магазинов 96 плиток шоколада

Самарец прятал шоколадки под одежду и выносил из помещения
Фото: скриншот с видео
Полицейские задержали молодого человека, который совершил серию краж в магазинах Самары. Он выносил из супермаркетов шоколадки. Информацию сообщили в региональном ГУ МВД.
Кражи продолжались на протяжении трех месяцев. 18-летний самарец прятал шоколадки под одежду и выносил из магазина. Таким образом ему удалось похитить 96 плиток шоколада. Их он продал прохожим. Сумма ущерба составила 5 тысяч рублей.
После задержания молодой человек признал свою вину и раскаялся. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158.1 УК РФ (мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию). Ведется следствие.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.
Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.
Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.