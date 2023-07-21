В Самаре мужчина пытался скрыться от приставов во время ареста его иномарки

Должника поймали на выезде из города Фото: ГУ ФССП по Самарской области

В Самаре произошла история в духе боевиков, где в главной роли выступили судебные приставы и должник. Мужчина пытался скрыться от них прямо во время ареста имущества. Подробности сообщили в УФССП по Самарской области.

В отношении самарца было возбуждено исполнительное производство из-за долга в 155 тысяч рублей. Но оплачивать его он не спешил. Тогда было решено арестовать принадлежавшую ему KIA SPECTRA. Приставы выяснили, что автомобиль и его владелец находятся около одного из ТЦ, и направились туда.

Однако мужчина не планировал расставаться с иномаркой. Во время составления документов он воспользовался моментом, вскочил за руль и резко надавил на газ. Приставы отправились за ним, попутно сообщив о беглеце сотрудникам ГИБДД. Попытка побега не увенчалась успехом – самарца поймали на выезде из города.

В результате иномарку забрал эвакуатор. Если в ближайшее время должник не погасит налоговую задолженность, ее передадут на реализацию.

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