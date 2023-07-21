Названы регионы России с самыми дешевыми квартирами в новостройках

В Ингушетии квадратный метр жилья в новостройке стоит всего от 33,8 тыс. рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, в каких регионах России продают самые дешевые квартиры в новостройках. В тройку лидеров вошли Ингушетия, Кабардино-Балкария и Саратовская область. Таковы данные исследования, которое провели аналитики онлайн-сервиса Сбера «Домклик».

Так, в Ингушетии квадратный метр жилья стоит от 33,8 тыс. рублей, в Кабардино-Балкарии — 47 тысяч, в Саратовской — 51,1 тыс. рублей. Также в топ-10 регионов, где квартиры в новостройках дешевле всего, вошли Калмыкия 54,5 тыс.), Смоленская область (54,7 тыс.), Чувашия (55,5 тыс.), Владимирская область (55,9 тыс.), Челябинская область (56,5 тыс.), Курганская область (57,5 тыс.) и Башкирия (57,8 тыс.).

Отметим, что в столичных регионах минимальная стоимость жилого «квадрата» в новых домах значительно выше. К примеру, в Москве она достигает 173 тысяч рублей, а в Санкт-Петербурге — 136,6 тыс. рублей.

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