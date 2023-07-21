В Самарской области оперативники задержали мужчину, который закинул наркотики под машину

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сызрани сотрудники патрульно-постовой службы задержали подозреваемого в хранении наркотиков. Мужчина привлек внимание своим странным поведением. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

Все произошло вечером на улице Загорская в Сызрани. Оперативники обратили внимание на мужчину, который вышел из гаражей. Заметив полицейских, он закинул под машину бумажный сверток. После задержания сотрудники полиции нашли три свертка с наркотиками. Один находился у задержанного, второй в его машине, третий был поднят земли под машиной.

34-летний мужчина пояснил, что купил наркотики для себя, сбывать их не планировал. Эта версия сейчас проверяется.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение без цели сбыта наркотических веществ в значительном размере). Расследование продолжается.

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