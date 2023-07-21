В полиции назвали причину задержания водителя на ул. Алма-Атинской в Самаре

На автомобилиста составили два протокола Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стали известны подробности задержания водителя на улице Алма-Атинской в Самаре. Детали инцидента, который попал на видео, рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

По данным ведомства, все случилось вечером в среду, 19 июля 2023 года, Мужчина на автомобиле Volkswagen Polo нарушил правила тонировки. За это его и остановили сотрудники ГИБДД. При проверке документов они заметили у водителя явные признаки алкогольного опьянения.

Полицейские предложили автомобилисту пройти медицинское освидетельствование, но тот отказался. При этом он начал вести себя агрессивно. Успокаиваться мужчина не спешил, тогда инспекторы решили его задержать. Насколько известно, в отношении нарушителя составили два протокола: за отказ от прохождения медосвидетельствования и за излишнюю тонировку.

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