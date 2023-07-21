Самарские врачи впервые провели операцию по эндопротезированию пястно-фалангового сустава

Операцию проводят артрозе, посттравматических деформациях и других заболеваниях. Фото: Клиники СамГМУ

Врачи из Самары впервые провели операцию по эндопротезированию пястно-фалангового сустава кисти. Это процедура, которая позволяет полностью удалить пораженный сустав и вернуть подвижность кисти.

– У пациента был анкилоз, движения в суставе отсутствовали вообще. Ранее при таком диагнозе единственным выходом было полное удаление сустава. Мы установили эндопротез из циркониевой керамики, благодаря чему не только удалось избежать удаления сустава, но и вернуть подвижность кисти, – рассказал , — врач-хирург травматолого-ортопедического отделения № 1 Клиник СамГМУ Никита Князев.

Подобные операции также проводятся при конечных стадиях таких заболеваний, как как артроз, анкилоз, а также при посттравматических деформациях.

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