В Самарской области выявили пять случаев бешенства среди животных с начала 2023

Бешенство - смертельно опасное заболевание, которое через укус или царапину может передаваться человеку Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Самарской области за шесть месяцев 2023 года зафиксировали пять случаев бешенства среди животных. Опасное заболевание выявили на территории Борского района и в Жигулевске. Об этом сообщает пресс-служба регуправления Роспотребнадзора.

— В Борском районе зарегистрированы четыре случая бешенства, в Жигулевске — один. Заболевание было выявлено у четырех лисиц и у одной домашней собаки, — рассказали в ведомстве.

С января по июнь 2023 года в лечебные учреждения по поводу повреждений, полученных от животных, обратился 4 461 житель Самарской области, в том числе 1 153 ребенка до 14 лет. От укусов диких животных пострадали 2,3% пациентов, от сельскохозяйственных — 0,4%, от домашних (кошки и собаки) — 97,3%.

Напомним, бешенство — это инфекционное заболевание, которое передается другим животным и людям при укусах и царапинах. Сначала появляются зуд, боль, тревога, страх, потом приступы водобоязни, затем развиваются параличи. Смерть наступает от остановки дыхания и сердечно-сосудистой деятельности.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал