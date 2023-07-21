В Самарской области спасли найденную в унитазе соню-полчка

После трехдневного наблюдения спасенного грызуна выпустили в лес / Фото: нацпарк "Самарская Лука"

В Самарской области на прошлой неделе спасли редкое животное — соню-полчка. Грызуна нашли в унитазе сотрудники Жигулевского карьероуправления. Об этом сообщает пресс-служба нацпарка «Самарская Лука».

Специалисты предполагают, что зверек сам попал в «западню». Видимо, спустился попить воды, но не справился с гладкой поверхностью унитаза и скатился вниз. Сотрудники ЖКУ не оставили грызуна в беде и вызволили его. После этого они отнесли его в приют для пострадавших диких животных «Дом Айболита».

Мокрую и замершую соню-полчка высушили, отогрели и накормили. После этого животное поместили в специальную клетку. Специалисты наблюдали за ним в течение трех дней. За это время они выяснили, что зверек цел, невредим и способен к жизни в дикой природе. Во вторник, 18 июля 2023 года, найденыша выпустили в лес. Сотрудники нацпарка надеются, что больше соня не попадет ни в какие передряги и проживет счастливую жизнь.

Соня-полчок напоминает миниатюрную серую белочку с округлыми ушами. Этот зверек прекрасно лазает по деревьям, почти не спускаясь на землю. Гнезда устраивает в дуплах деревьев. Свое название эти животные получили за любовь ко сну. Летом они спят днем и ведут ночной образ жизни, а с сентября по июнь впадают в зимнюю спячку.

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