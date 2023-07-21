Синоптики рассказали, придет ли в Самарскую область ливень на следующей неделе

В регионе вновь придут грозы, но ненадолго Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, какая погода ждет жителей Самарской области на следующей рабочей неделе. Судя по прогнозу, осадки пока отступать не планируют. Об этом сообщили в Приволжском УГМС.

В понедельник, 24 июля 2023 года, погода будет облачной с прояснениями. Ожидаются кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха составит +19, +24 градуса, а порывы ветра достигнут 7-12 метров в секунду.

Однако уже во вторник, 25 июля, погода переменится. За окном будет переменная облачность, без существенных осадков. Направление ветра изменится с западного на южное. Порывы достигнут 6-11 метров в секунду. Температура воздуха составит +22, +27 градусов. В среду, 26 июля, воздух прогреется до +30 градусов.

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