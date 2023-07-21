В Самарской области девушка на BMW отправила в кювет Renault с ребенком в салоне

Автомобилистка "догнала" едущую впереди легковушку и устроила серьезное ДТП Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В четверг, 20 июля 2023 года, на 42 км трассы Сергиевск — Чекалино — Большая Чесноковка — Русская Селитьба в Сергиевском районе произошло серьезное ДТП. Там в 11:20 столкнулись BMW 750l и Renault Symbol. Пострадали два человека, в том числе ребенок. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, аварию спровоцировала 24-летняя девушка на BMW. Она, двигаясь в направлении Самары, не выбрала безопасную дистанцию до едущего впереди авто. Произошло столкновение. От удара Renault вылетел с дороги в левый кювет.

В результате случившегося пострадали 60-летний водитель Renault и его 11-летний пассажир. Их увезли в больницу. В настоящее время правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства ДТП. Проводится проверка.

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