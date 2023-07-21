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НовостиОбщество21 июля 2023 7:52

Льготная ипотека стала еще доступнее

Банки корректируют ипотечные программы
Ирина ПОЛЬНИКОВА
Оформить ипотеку на покупку жилья на льготных условиях можно до сентября.

Оформить ипотеку на покупку жилья на льготных условиях можно до сентября.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Изменения идут сразу по нескольким направлениям, и первую очередь они касаются программ с господдержкой, где ставки снижаются от 0,4 до 0,7 пп. Банк ВТБ, например, снизил ставку на ипотеку с господдержкой до 7,3% при условии комплексного страхования и использования цифровых сервисов на сделке. Кроме того, он расширил условия «семейной» программы. Теперь кредит стал доступен от 5,3% (от 4,3% – для Дальнего Востока). До конца лета здесь можно оформить ипотеку на покупку квартиры на первичном рынке, приобретение земельного участка и индивидуальное жилищное строительство.

- Льготная ипотека – ключевой финансовый инструмент, позволяющий россиянам купить новое жилье с комфортной финансовой нагрузкой. В текущей ситуации мы стремимся поддержать клиентов, планирующих покупку недвижимости на первичном рынке, и снизить для них ежемесячные платежи по кредитам. В этом году рынок ипотеки идет к новому рекорду, поэтому даже отпускной период июля-сентября ожидается весьма "горячим" с точки зрения спроса. Понимая это, мы предлагаем заемщикам оформить свой кредит в ВТБ с дополнительной выгодой, — прокомментировал начальник управления "Ипотечное кредитование" Сергей Бабин.