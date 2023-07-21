Льготная ипотека стала еще доступнее

Оформить ипотеку на покупку жилья на льготных условиях можно до сентября. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Изменения идут сразу по нескольким направлениям, и первую очередь они касаются программ с господдержкой, где ставки снижаются от 0,4 до 0,7 пп. Банк ВТБ, например, снизил ставку на ипотеку с господдержкой до 7,3% при условии комплексного страхования и использования цифровых сервисов на сделке. Кроме того, он расширил условия «семейной» программы. Теперь кредит стал доступен от 5,3% (от 4,3% – для Дальнего Востока). До конца лета здесь можно оформить ипотеку на покупку квартиры на первичном рынке, приобретение земельного участка и индивидуальное жилищное строительство.

- Льготная ипотека – ключевой финансовый инструмент, позволяющий россиянам купить новое жилье с комфортной финансовой нагрузкой. В текущей ситуации мы стремимся поддержать клиентов, планирующих покупку недвижимости на первичном рынке, и снизить для них ежемесячные платежи по кредитам. В этом году рынок ипотеки идет к новому рекорду, поэтому даже отпускной период июля-сентября ожидается весьма "горячим" с точки зрения спроса. Понимая это, мы предлагаем заемщикам оформить свой кредит в ВТБ с дополнительной выгодой, — прокомментировал начальник управления "Ипотечное кредитование" Сергей Бабин.