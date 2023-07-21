Строительство школы в самарском Волгаре показали с высоты птичьего полета

Строители закончили кирпичную кладку третьего этажа и выполняют аналогичные работы на четвертом / Фото: t.me/s/kuibadm

В Самаре показали, как продвигается строительство новой школы в 14-м квартале микрорайона Волгарь. Площадку сняли с высоты птичьего полета. Фото опубликовала администрация Куйбышевского района.

— Работы идут полным ходом. Строительные бригады завершили кирпичную кладку третьего этажа и продолжают аналогичные работы на четвертом этаже. Также идет монтаж плит перекрытия. В активной фазе — отделочные работы и монтаж внутренних инженерных сетей, — рассказали в районной администрации.

Напомним, новое учебное заведение в Волгаре строят в рамках концессионного соглашения с ООО «ПроШкола». Оно сможет принять тысячу юных самарцев. Ранее сообщалось, что сдача намечена на конец 2023 года.

Отметим, сейчас в Волгаре активно строят и поликлинику на 700 посещений в смену. Готовность здания уже достигла 70%.

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