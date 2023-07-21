Водитель мопеда попал в больницу после ДТП с Renault в Самаре

Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вечером в четверг, 20 июля 2023 года, в Самаре произошло ДТП с участием иномарки и мопеда. Транспортные средства столкнулись в Советском районе, пострадал один человек. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

Согласно материалам ГИБДД, авария произошла в 21:20. 67-летний водитель Renault Logan ехал в сторону улицы Авроры. На перекрестке он начал поворачивать налево, но не уступил дорогу 26-летнему мужчину, который ехал на мопеде Аlpha. К сожалению, не обошлось без пострадавших.

– Водитель мототранспорта был госпитализирован с места происшествия, – пояснили в полиции.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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