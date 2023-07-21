В Самаре в кинотеатре на набережной покажут фильмы «Изгой» и «Он — дракон»

Кинотеатр "Филин" работает под открытым небом и бесплатно показывает фильмы / Фото: vk.com/samnab

В Самаре на набережной реки Волги продолжает работать кинотеатр под открытым небом «Филин». Очередные бесплатные показы фильмов запланированы с 21 по 23 июля 2023 года. Рассказываем, что покажут вечером в пятницу и в предстоящие выходные.

Так, 21 июля 2023 года в кинотеатре под открытым небом можно будет посмотреть фильмы «Марли и я» (12+, 17:00), «Самая обаятельная и привлекательная» (16+, 19:10) и «Боги Египта» (16+, 20:55).

В субботу, 22 июля 2023 года, на набережной покажут картины «Иван Васильевич меняет профессию (6+, 17:00), «Изгой» (12+, 18:45) и «Отпетые мошенницы (16+, 21:20). На воскресенье, 23 июля, запланированы следующие киносеансы: в 16:30 «Марина — аистина мама» (6+), в 17:20 «Огонь, вода и... медные трубы (6+), в 19:00 «Он — дракон» (6+) и в 21:00 «Малыш» (12+).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал