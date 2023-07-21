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НовостиПроисшествия21 июля 2023 8:48

В Самарской области грабитель оставил кровь на месте преступления

Мужчина поранился, когда выбивал окно в доме
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Недавно преступник предстал перед судом

Недавно преступник предстал перед судом

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Октябрьске суд вынес приговор жителю Самары. Мужчина ограбил дом, но оставил на месте преступления следы крови. Подробности сообщили в региональной прокуратуре.

Все случилось в феврале 2023 года. Самарец разбил окно и проник в дом, откуда вынес электроинструменты стоимостью 3,5 тысяч рублей. После он скрылся, «наследив» на месте преступления: разбивая окно, мужчина поранился до крови.

– Преступление было раскрыто благодаря проведенной молекулярно-генетической судебной экспертизе, которой установлено совпадение следов крови, изъятых на месте происшествия, с генетическим профилем подсудимого, – рассказали в региональной прокуратуре.

Недавно самарец предстал перед судом. Его приговорили к 1 году принудительных работ с удержанием из заработной платы 10% заработка в доход государства.