В индийской "кремниевой долине" открыто IT-подразделение российского банка

Международной команде разработчиков предстоит создать десятки цифровых продуктов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Резервный банк Индии одобрил инициативу Сбера об открытии в Бангалоре, третьем по величине городе страны, IT-подразделения. В офисе будет размещен Центр обработки данных Сбера.

Появление в Бангалоре такого подразделения не случайно. Именно здесь, в крупнейшем научно-индустриальном центре страны, создается аэрокосмическая и машиностроительная IT-продукция, выпускается электроника, развиваются технологии.

- Бангалор часто называют индийской "кремниевой долиной", символично, что в этом городе мы реализуем международный IT-проект. Хаб в Бангалоре будет не только обеспечивать технологическую составляющую нашего индийского филиала, но также заниматься разработкой и внедрением новых цифровых продуктов для его клиентов. И мы планируем, что в перспективе в этом нашем новом подразделении будут работать до 200 IT-специалистов, - сказал заместитель председателя правления банка Алексей Попов.