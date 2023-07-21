Дети из Снежного ДНР познакомились с достопримечательностями Тольятти

Юные гости посетили Парковый комплекс имени К.Г. Сахарова Фото: администрация Тольятти

Юные гости Самарской области, прибывшие из Снежного ДНР, продолжают знакомиться с достопримечательностями Самарской области. Недавно они посетили знаковые места Тольятти. Экскурсия была организована для ребят, которые приехали на отдых в загородный лагерь.

Как сообщили в администрации города, 20 июля дети посетили Парковый комплекс имени К.Г. Сахарова. Там они посмотрели технические и инженерные разработки прошлых лет. А 27 июля ребята отправятся в музей АвтоВАЗа.

– Ребят сопровождают студенты Поволжского государственного университета сервиса. Работа ведется в рамках взаимодействия администрации Тольятти и вуза. Так будущие специалисты в сфере туризма применяют полученные знания на практике и рассказывают гостям об интересных фактах о Тольятти, – поделились в администрации Автограда.

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