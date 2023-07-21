В Самаре на строительство метро направят еще почти 1 млрд рублей в 2024 году

В следующем году на строительство подземки в Самаре выделят 985,9 млн рублей Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В Самарской области перераспределят средства, которые в 2024 году планировали направить на создание межвузовского кампуса IT-направления. Власти намерены выделить еще около 1 млрд рублей на строительство метро. Об этом говорится в проекте постановления правительства региона о внесении изменений в программу «Развитие транспортной системы Самарской области» от 20 июля 2023 года.

Согласно документу, в 2024 году из бюджета губернии планировали направить на строительство межвузовского кампуса у стадиона «Солидарность Арена» в Самаре 985 921 051,99 рублей. Однако было решено перераспределить эти средства на другие цели. Бюджетные ассигнования пойдут на проектирование и строительство метро в областной столице.

Напомним, сейчас в Самаре возводят новую станцию - «Театральную». Она расположится в районе театра оперы и балета. Объект намерены закончить до конца 2024 года. Обсуждают в столице региона и строительство второй ветки метро, которая протянется от Хлебной площади до Центрального автовокзала.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал