«Дети плакали в течение двух дней»: в Тольятти мать-алкоголичка бросила двоих малышей одних дома

Малышей уже забрали, их жизни и здоровью ничего не угрожает Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Шокирующая история произошла в Тольятти летом 2023 года. В одной из квартир раздавались детские крики. Забившие тревогу соседи вызвали полицейских, которые обнаружили в квартире двух маленьких детей. Оказалось, их матери дома не было.

Как сообщили в региональном ГУ МВД, информация о детском плаче поступила от жителей МКД на улице Фрунзе в начале июля. Соседи сообщали, что малыши плачут в течение двух дней, но на звонки в дверь никто не отвечает. Прибывшие на место полицейские обнаружили в квартире двух детей – 3-летнюю девочку и 2-месячного мальчика. Оказалось, что все это время дети были одни – горе-мать ушла из дома еще два дня назад.

– Полицейские разыскали и задержали 27-летнюю женщину. Выяснилось, что ранее она была судима за умышленное причинение легкого вреда здоровью, – рассказали в полиции.

Проверка показала, что женщина не исполняет свои родительские обязанности. Она регулярно пила алкоголь, тратила детские пособия на себя, детей к врачам не водила.

В отношении горе-матери возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), ведется следствие. Малыши находятся в реабилитационном учреждении, им ничего не угрожает.

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