В Тольятти вторую неделю ищут пропавшую 16-летнюю девушку в топе и шортах

Полицейские просят помочь в поиске пропавшего подростка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области пропала 16-летняя жительница Тольятти Камила М. О ней нет вестей уже почти две недели. Жителей региона просят помочь в поиске подростка.

- Девушка 9 июля 2023 года вышла из дома, расположенного на улице Ворошилова, 11, и до сих пор не вернулась. Ориентировка с ее приметами направлена в службы и подразделения полиции, а также в волонтерские организации, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Девушка ушла из дома на улице Ворошилова и до сих пор не вернулась Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Приметы пропавшей тольяттинки: на вид 16-17 лет, худощавое телосложение, рост 160-174 см, темно-русые волосы до плеч. В день исчезновения на ней были голубые джинсовые шорты, белый топ, белые кроссовки. При себе у девушки есть телефон и розовые смарт-часы.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Камилы, просят сообщить об этом по телефону дежурной части ОП Автозаводского района: 8 8482-93-46-02, 93-46-47, 93-46-48, по единому номеру 102 или по телефону дежурного офицера пресс-службы облглавка 8(999)-701-02-33.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал