Рейды ГИБДД пройдут в Самарской области с 21 по 23 июля 2023 года

Особое внимание будет уделено нетрезвым автомобилистам и водителям мототранспорта Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В предстоящие выходные, с 21 по 23 июля 2023 года, в Самарской области пройдут рейды ГИБДД. В мероприятиях задействуют максимальное количество личного состава, в том числе руководящего. Об этом сообщили в областном ГУ МВД.

– Особое внимание будет уделено нетрезвым автомобилистам и водителям мототранспорта. С жалобами на них обращались жители региона. Особый дискомфорт им доставляют владельцы мотоциклов с прямоточным выхлопом, – пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Жителей губернии просят соблюдать правила дорожного движения. Сообщить о нарушителях можно в Управление ГИБДД Самарской области по номеру (846) 333 58 01 либо 102.

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