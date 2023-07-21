Спасала раненых на поле боя: ветеран Великой Отечественной войны из Тольятти отметила вековой юбилей

В четверг, 20 июля 2023 года, исполнилось 100 лет ветерану Великой Отечественной войны из Тольятти Анне Выдуц. С вековым юбилеем ее приехали поздравить глава города Николай Ренц, коллеги, родные и близкие.

— Анна Пантелеймоновна — человек удивительный, позитивный. В годы войны, окончив фельдшерскую школу, она занималась самым важным делом на фронте — спасала раненых, оказывала помощь на поле боя, — написал мэр Тольятти в своем телеграм-канале.

После войны Анна Выдуц посвятила себя медицине, заботилась о здоровье детей и взрослых. В конце 80-х годов она работала медсестрой в Медгородке, в реабилитационном центре «Лесной голосок».

Сейчас здоровье у ветерана уже не то, но сила духа все еще крепка. Позитивный настрой фронтовой медсестре помогают поддерживать дочь и другие родственники. В честь юбилея для именинницы устроили небольшой праздник, где исполнили для нее песню «Пусть бегут неуклюже».

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