Более четверти российских автовладельцев меняют машину каждые 4-5 лет

Использовать автомобиль «до последнего» предпочитают 19% россиян Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России каждый четвертый автовладелец меняет машину раз в 4-5 лет. Чаще всего это делают на Северном Кавказе — 35% жителей, в ЮФО — 34% и на Дальнем Востоке — чуть менее трети. Таковы данные опроса, который совместно провели ВТБ и «Открытие Авто».

Использовать автомобиль «до последнего» предпочитают 19% россиян. Бережливее всего к машинам относятся жители ЦФО и Сибири — таких почти четверть. Примерно каждый десятый респондент заявил, что меняет авто через 2-3 года после покупки. Причем на Дальнем Востоке таких автовладельцев больше, чем в среднем по России — 15%. Ежегодно другое авто приобретают порядка 1% россиян.

Согласно исследованию, около 40% автовладельцев купили свою первую машину в 18-25 лет. Еще около четверти решились на покупку в 26-30 лет. При этом большая часть (57%) опрошенных приобрели первое авто на заработанные или накопленные средства, 21% использовали для этого кредит, еще 10% получили в подарок, а 5% унаследовали.

— По данным ВЦИОМ, сегодня одна или несколько машин есть более чем у 60% семей. В этом году приобрести авто планирует четверть опрошенных россиян. На этом фоне мы фиксируем активный спрос на автокредиты. В первом полугодии россияне заняли на покупку машин рекордные 606 млрд рублей, что на 19% превышает результат первой половины рекордного 2021-го. Факторами роста выступают отложенный спрос 2022 года, активное проникновение китайских брендов, а также увеличение интереса к отечественным авто: их доля в продажах выросла в 1,5 раза, — прокомментировал начальник управления «Автокредитование» ВТБ Алексей Бочарников.

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