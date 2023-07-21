В Самаре похитители украли из квартиры драгоценности на 1,4 млн рублей

Подозреваемый под арестом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре преступная группировка обчистила квартиру местных жителей. Злоумышленники украли драгоценности на 1,4 млн рублей.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, происшествие случилось на улице Самарской. Преступная группировка долгое время наблюдала за квартирой состоятельных горожан. Подозреваемые установили «маячки», которые показывали местонахождение людей в квартире. Во время отсутствия потерпевших, злоумышленники незаконно пробрались в чужой дом, откуда похитили золотые украшения и крупную сумму денег. Правоохранители прибыли на место преступления. Эксперт обнаружил и изъял следы причастных к преступлению.

Оперативники задержали одного из подозреваемых – жителя Владикавказа на перроне железнодорожного вокзала. У задержанного изъяли часть похищенного. В отношении неоднократно судимого злоумышленника возбуждено уголовное дело. Сейчас мужчина находится под стражей.