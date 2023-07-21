Новые пешеходные светофоры с освещением установят на 21 участке в Самарской области

В восьми населенных пунктах появятся новые опоры освещения со светодиодными лампами Фото: правительство Самарской области

На дорогах в Самарской области в 2023 году появятся новые пешеходные светофоры Т-7. Этим оборудованием оснастят 21 участок, сообщает пресс-служба регионального правительства.

- В этом году новые светофоры Т-7 с освещением зоны пешеходного перехода, которые работают от солнечных батарей, будут установлены на 21 нерегулируемом перекрестке в 13 районах региона, - рассказали в кабмине Самарской области.

Власти отмечают, что использование таких устройств позволяет снизить энергопотребление и устанавливать оборудование даже в самых труднодоступных местах.

Добавим, что в рамках капремонта дорог по нацпроекту БКД в губернии также установят новые опоры освещения со светодиодными лампами. Они появятся на территории восьми населенных пунктов.

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