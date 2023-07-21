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НовостиОбщество21 июля 2023 11:08

Самарцы готовы потратить более 7 тысяч рублей на украшения для любимых

Областная столица попала в топ с самыми щедрыми мужчинами
Алена ПРОВКИНА
Самарские мужчины одни из самых щедрых

Самарские мужчины одни из самых щедрых

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самара попала в список городов с самыми щедрыми мужчинами. Местные жители готовы потратиться на украшения для любимой более 7 тысяч рублей.

По информации hh.ru и магазина «SOKOLOV», аналитики сопоставили среднюю зарплату горожан и траты мужчин на женские украшения в разных городах. Самыми щедрыми мужчинами стали жители Саратова – они тратят на ювелирные украшения для своих женщин 18,5%. На втором месте – Ростов-на-Дону, на третьем месте Ярославль. В пятерку вошли Омск и Волгоград. Самара заняла 10 место.

Средняя зарплат жителей областной столицы составила 50 тысяч рублей. Мужчины готовы потратить на подарки своим женщинам 7 353 рубля, что составляет 14,7% от их заработка.