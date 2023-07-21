В Самарской области стартовал форум «iВолга-2023»

На Мастрюковские озера прибывают участники из разных регионов РФ. Фото: vk.com/forumivolga

В пятницу, 21 июля 2023 года, в Самарской области стартовал молодежный форум «iВолга-2023». На фестивальную поляну уже прибывают участники из разных регионов РФ. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Сама поляна так же готова к приему гостей. По данным областного правительства, здесь установлено 700 туристических палаток. Участники могут приехать и со своими палатками – для них отведены специальные места. Для жителей «Инклюзивного городка», волонтеров и участников старше 35 лет установлено 60 специальных палаток с кроватями. В них будут проживать около 240 человек.

В этом году участников ждет насыщенная программа. На форуме будет работать 8 тематических смен и 3 специальных направления, а также открытые площадки.

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