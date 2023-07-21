Музейный вагон с самарскими скульптурами запустят в составе поезда «Жигули» с 24 июля

Поезд с музейно-туристическим вагоном будет курсировать между Москвой и Самарой / Фото: mintourism.samregion.ru

В составе поезда «Жигули» начнет курсировать музейно-туристический вагон «КультСамара». Запуск намечен на понедельник, 24 июля 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Самарской области.

— Торжественный запуск вагона СВ с тематическим оформлением состоится на Казанском вокзале Москвы 24 июля. Вагон будет курсировать в составе фирменного поезда № 9/10 «Жигули» рейсом Москва — Самара, — рассказали в ведомстве.

Каждое купе вагона посвящено персонажам книг, фильмов, картин, которые связаны с 63-м регионом и которым посвящены скульптуры в Самаре. К примеру, в девяти купе установили изображения таких памятников, как Буратино, Дядя Степа, Тема и Жучка, Аленький цветочек, Клен, Бурлаки на Волге, Юрий Деточкин, Товарищ Сухов и Бравый солдат Йозеф Швейк.

Помимо изображений скульптурных композиций, в купе разместят информацию о них, а также о тех, кто их изготовил. Кроме того, в поезде будут представлены все ключевые музеи областной столицы и своя библиотека «КультСамара».

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