В Самаре несколько домов останутся без холодной воды 25-27 июля 2023 года

ХВС не будет в течение нескольких часов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На следующей неделе в Самаре вновь будут проведены ремонтно-профилактические работы на сетях водоснабжения. В связи с этим по нескольким адресам запланированы отключения холодной воды. В ООО «РКС-Самара» рассказали, какие дома останутся без ХВС.

25 июля с 9:00 до 13:00 воды не будет на ул. Галактионовская, 277, 279 и на ул. Самарская, 268. С 09:00 до 16:00– на ул. Перовская, 21, 23, 28, 27, 27а, 30, 32, 33, 35; ул. Чекистов, 11, 18, 20, 28, 30, 46, 48, 52а, 54, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 68а, 70, 72; ул. Орловская 15, 17, 20, 21, 22а; ул. Сокская, 10, 11, 12, 13, 22.

С 10:00 26 июля до 27 июля 03:00 без ХВС могут остаться дома по ул. Физкультурная, 23, 25, 27, 29, 88, 90, 92, 94; ул. Красных Коммунаров, 12, 14, 16, 18, 20; ул. Победы, 92, 93, 95; ул. А.Матросова, 2, 2а, 4, 3, 5; ул. Ново-Вокзальная, 5.

27 июля воды не будет на ул.Мориса Тореза 48, 49, 51, 52, 54, 55, 57, 61, 65; ул. Революционная, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 135, 135А.

Адрес установки бойлера: ул. Революционная 127. Отключения запланированы с 10:00 до 21:00.

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