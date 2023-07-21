В Тольятти пенсионер зарезал родного брата за пьянки и скандалы с матерью

Подозреваемый уже задержан. Фото: СУ СК по Самарской области

В Тольятти ссора родных братьев закончилась убийством. Один из них набросился с ножом на другого. Подробности сообщили в СУ СК по Самарской области.

Трагедия произошла в четверг, 20 июля 2023 года. В одной из квартир было найдено тело 54-летнего мужчины с колото-резаной раной в области грудной клетки. Следователи выяснили, что к преступлению причастен 65-летний брат погибшего. Мужчина раскрыл свои мотивы.

– Во время допроса он рассказал о том, что его брат злоупотреблял спиртными напитками и в нетрезвом состоянии скандалил с их матерью. 20 июля мужчина не выдержал и ударил своего брата ножом, – информируют в СУ СК по региону.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.

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