В Самарской области пенсионерка перевела мошенникам более 1,3 млн рублей

Потерпевшая перевела мошеннику крупную сумму Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области пожилая женщина стала жертвой мошенников. Она перевела на счет аферистов крупную сумму.

По информации прокуратуры Самарской области, в конце июня текущего года на телефон 60-летней женщины поступил звонок от неизвестного. Он представился сотрудником полиции и сообщил, что произошла утечка персональный данных. Из-за этого пенсионерке предложили пресечь противоправные действия и самостоятельно взять кредит, переведя средства на «безопасный счет». Потерпевшая доверилась мошеннику.

Женщина перевела злоумышленнику 1,3 млн рублей. Только после перевода она поняла, что стала жертвой мошенников. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.