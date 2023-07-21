В России средние ставки по депозитам в августе могут приблизиться к 8,5%

В ближайший месяц средняя ставка в банках может увеличиться на 0,6-0,7 п.п / Фото: www.vtb.ru

ЦБ РФ впервые с февраля 2022 года ужесточил денежно-кредитную политику: ключевая ставка выросла на 1 п.п. и достигла 8,5%. Это станет драйвером увеличения доходности по сберегательным продуктам. Если сейчас средняя ставка в топ-10 банках находится на уровне 7,67%, то в августе она может увеличиться на 0,6-0,7 п.п. и приблизиться к 8,5%, заявила начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова.

– После сегодняшнего решения регулятора банк планирует увеличить максимальную ставку по вкладам для всех категорий клиентов до 10%, – сообщили в пресс-службе ВТБ.

В банке считают, что в связи с сезоном отпусков и, как следствие, склонности населения к потреблению изменившаяся денежно-кредитная политика на сберегательном поведении россиян значительно не отразится. В то же время возможен рост популярности накопительных счетов, которые, в отличие от срочных депозитов, позволяют более гибко распоряжаться средствами без потери доходности.

В кредитно-финансовой организации отмечают, что доходность вкладов в недружественных валютах по-прежнему останется на минимальном уровне. Это приведет к продолжению дедолларизации накоплений населения. Тенденция будет усиливаться по мере роста ставок по рублевым сберегательным инструментам, а также привлекательной доходности по продуктам в дружественной валюте – прежде всего в юанях.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал