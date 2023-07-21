В Самарской области полицейские помогли дезориентированной бабушке

Полицейские оказали помощь женщине Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области сотрудники полиции помогли пенсионерке. Женщина оказалась в трудной жизненной ситуации.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, на остановке общественного транспорта местные жители заметили пенсионерку, которая не смогла назвать своего имени и место, куда она собирается доехать. Горожане опубликовали фотографию бабушки, чтобы найти ее родственников и знакомых. Сотрудники полиции прибыли по адресу и поговорили с потерпевшей.

Правоохранители расположили женщину на разговор, и она смогла назвать свое имя. Полицейские отвезли бабушки домой.