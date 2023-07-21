Власти Самары рассказали, что делают для возвращения воды в ЖК «Лесная поляна»

Жильцам предоставили бойлеры с холодной водой / Фото: t.me/depgorhoz

Жители ЖК «Лесная поляна» на улице Демократической в Самаре продолжают оставаться без воды. Проблема, связанная с неисправными насосами, все еще не решена.

- Целый ЖК (с 152 по 190 дом по ул. Демократической) без воды с 15 июля 2023 года. В понедельник, 17 июля, во второй половине дня дали воду (люди успели постирать, искупаться), а в ночь на вторник опять отключили. За это время жильцам предоставили бойлеры с водой всего два раза. В четверг, 20 июля, велись работы, но безрезультатно, - пожаловались жители «Лесной поляны».

Ранее стало известно, что застройщик ЖК не выполнил технические условия и установил подкачивающие насосы с нарушениями. Теперь оборудование каждый раз выходит из строя при сильном дожде. Службы жилищного хозяйства сейчас решают проблему.

- Все силы брошены на работы по восстановлению подачи ХВС в домах ЖК «Лесная поляна». Уже проведен ремонт насосной группы станции. Идет замена затвора линии ХВС, - сообщили в департаменте городского хозяйства и экологии Самары.

Для жителей привезли бойлеры с холодной водой. Их разместили на площадке перед магазином на улице Демократической, 172.

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