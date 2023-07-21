В Самаре 4 из 10 опрошенных продолжают работать даже во сне

Горожане рассказали о своих сновидениях Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местные жители рассказали, что им снится после тяжелого трудового дня. Горожане ответили на вопросы исследователей.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, 4 из 10 опрошенных признались, что им часто снится работа. При этом, исследователи отмечают, что видят работу во сне чаще мужчины – 47% против 35% соответственно и опрошенные до 34 лет – чаще старшего поколения – 49% против 32%. Специалисты подчеркивают, чем выше доход горожан, тем реже их посещают сновидения о работе.

Чаще всего о том, что им снится работа, признаются менеджеры по работе с клиентами, учителя и менеджеры по продажам.