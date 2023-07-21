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НовостиПроисшествия21 июля 2023 13:01

В Самарской области на Волге спасли четырех человек с двух затонувших лодок

Оба плавсредства стали жертвой большой волны
Анастасия ФИЛАТОВА
Вторая лодка должна была спасти ту, что начала тонуть, но все пошло не по плану

Вторая лодка должна была спасти ту, что начала тонуть, но все пошло не по плану

Фото: ПСС Самарской области

Вечером в среду, 19 июля 2023 года, на реке Волге в Ставропольском районе произошло ЧП. Около Молодецкого кургана из-за большой волны затонули две лодки, на которых находились четыре человека.

- Два человека, которые находились на борту первой лодки, смогли самостоятельно добраться до берега. Вторая лодка с двумя людьми на борту была отправлена им на помощь, но она тоже начала тонуть. В результате четыре человека оказались на берегу и не могли вернуться домой, - сообщили в пресс-службе ПСС Самарской области.

В 23:10 пострадавшие обратились за помощью к спасателям. Вскоре со станции ПСО Тольятти к ним выдвинулся спасательный катер. Он благополучно добрался до бедолаг и взял их на борт. В 01:20 пострадавших доставили на спасательную станцию. Помощь медиков им не понадобилась.

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