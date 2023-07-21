В Самарской области на Волге спасли четырех человек с двух затонувших лодок

Вторая лодка должна была спасти ту, что начала тонуть, но все пошло не по плану Фото: ПСС Самарской области

Вечером в среду, 19 июля 2023 года, на реке Волге в Ставропольском районе произошло ЧП. Около Молодецкого кургана из-за большой волны затонули две лодки, на которых находились четыре человека.

- Два человека, которые находились на борту первой лодки, смогли самостоятельно добраться до берега. Вторая лодка с двумя людьми на борту была отправлена им на помощь, но она тоже начала тонуть. В результате четыре человека оказались на берегу и не могли вернуться домой, - сообщили в пресс-службе ПСС Самарской области.

В 23:10 пострадавшие обратились за помощью к спасателям. Вскоре со станции ПСО Тольятти к ним выдвинулся спасательный катер. Он благополучно добрался до бедолаг и взял их на борт. В 01:20 пострадавших доставили на спасательную станцию. Помощь медиков им не понадобилась.

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