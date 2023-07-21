В Самарскую область прибыли представители предприятий республики Беларусь

Представители соседней республики посетили Самарскую область

В Самарской области продолжается реверсная бизнес-миссия Республики Беларусь. Деловой визит организовал региональный Центр поддержки экспорта, а оператором выступил ТПП Самарской области.

В состав делегации из Беларуси вошли представители предприятий, заинтересованные в налаживании деловых контактов с бизнес-сообществом губернии. В регионе создают все условия для развития бизнеса в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Беларусь один из важных торгово-экономическим партнеров региона и занимает важное место по объему внешнеторгового оборота среди стран-партнеров.

- Прямые и реверсные бизнес-миссии – эффективный инструмент поддержки для экспортеров. Благодаря таким визитам можно познакомиться с условиями работы в конкретной стране, с конкретной компанией, чтобы эффективно и грамотно выстроить диалог для дальнейшего сотрудничества, - сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Представители соседней республики регулярно посещают Самарскую область. Встречу посетили белорусские импортеры, оптовые продавцы металлопроката и продуктов пищевой промышленности.