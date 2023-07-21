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НовостиОбщество21 июля 2023 13:42

На Самарскую область 22 июля обрушатся гроза, дождь и порывистый ветер

Жителей региона призывают по возможности не выходить из дома
Анастасия ФИЛАТОВА
В Самарской области объявлен желтый уровень опасности

В Самарской области объявлен желтый уровень опасности

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области вновь объявили желтый уровень опасности. В субботу, 22 июля 2023 года, в регионе продолжит бушевать сильный ветер, возможны гроза и ливень.

— 22 июля местами в Самарской области ожидается гроза. Ночью возможны усиление западного ветра (порывы 15-20 м/с) и сильный дождь, — сообщили в Приволжском УГМС.

ГУ МЧС по Самарской области призывает жителей быть осторожнее. По возможности лучше не выходить завтра из дома. Если непогода застигнет на улице, следует как можно дальше держаться от деревьев, ЛЭП, рекламный щитов, недостроев. Нельзя прятаться за остановками общественного транспорта — сильный порыв ветра может их опрокинуть.

Водителей просят быть внимательнее на дорогах, не превышать скорость и соблюдать дистанцию движения. Машины лучше всего парковать вдали от непрочных конструкций.

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