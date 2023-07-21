На Самарскую область 22 июля обрушатся гроза, дождь и порывистый ветер

В Самарской области объявлен желтый уровень опасности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области вновь объявили желтый уровень опасности. В субботу, 22 июля 2023 года, в регионе продолжит бушевать сильный ветер, возможны гроза и ливень.

— 22 июля местами в Самарской области ожидается гроза. Ночью возможны усиление западного ветра (порывы 15-20 м/с) и сильный дождь, — сообщили в Приволжском УГМС.

ГУ МЧС по Самарской области призывает жителей быть осторожнее. По возможности лучше не выходить завтра из дома. Если непогода застигнет на улице, следует как можно дальше держаться от деревьев, ЛЭП, рекламный щитов, недостроев. Нельзя прятаться за остановками общественного транспорта — сильный порыв ветра может их опрокинуть.

Водителей просят быть внимательнее на дорогах, не превышать скорость и соблюдать дистанцию движения. Машины лучше всего парковать вдали от непрочных конструкций.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал