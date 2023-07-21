В Самаре завершили перекладку теплосетей на ул. Шостаковича и Льва Толстого

Ремонтом сейчас охвачены еще 16 участков теплотрасс Фото: администрация Самары

В Самаре завершили перекладку теплосетей на двух объектах в центре города. Речь идет об участках на улице Шостаковича от Фрунзе до Чапаевской и на улице Льва Толстого от Самарской до Галактионовской. Об этом сообщает пресс-служба самарского филиала компании «Т Плюс».

— На улице Шостаковича заменили 460 м трубы, на улице Льва Толстого — более 220 м. На данный момент на обоих участках полностью восстановлено благоустройство, открыто автомобильное движение. Проведенные работы позволят повысить надежность теплоснабжения для 67 МКД и 37 других объектов, — рассказали теплоэнергетики.

В настоящее время в Самаре ремонтируют теплосети на 16 участках. Самые протяженные: кварталы в границах улицы Гагарина, проезда 9 Мая, переулка Карякина, улицы Мориса Тореза, переулка Футболистов, улицы Промышленности, а также улиц Мориса Тореза, Дзержинского, Аэродромной и Революционной. Все работы идут по графику.

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