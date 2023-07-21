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НовостиПроисшествия21 июля 2023 13:57

В Самарской области местный житель пытался передать полицейскому 11 тысяч рублей

Мужчина хотел выйти из дома
Алена ПРОВКИНА
Мужчина пытался передать полицейскому деньги

Мужчина пытался передать полицейскому деньги

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кинель-Черкасском районе Самарской области местный житель пытался дать взятку сотруднику полиции. Горожанин хотел «обойти» ограничения.

По информации прокуратуры Самарской области, в июле текущего года 41-летний горожанин находится под административным надзором. Он имеет запрет покидать место жительства без разрешения контролирующего органа. В марте мужчина прибыл в отделение полиции, попросил не проставлять отметки об отсутствии и предложил правоохранителю денежное вознаграждение в размере 11 тысяч рублей.

Сотрудник полиции поговорил с нарушителем и разъяснил, что данные действия могут быть расценены как взятка. Несмотря на это, мужчина достал из кармана деньги и положил их на стол. Подсудимый признал свою вину. Мужчину приговорили к колонии на 2 года и 8 месяцев.