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НовостиОбщество21 июля 2023 14:33

В Самаре действует особый противопожарный режим до 31 октября 2023 года

В этот период запрещено разводить костры
Алена ПРОВКИНА
В регионе введет особый режим

В регионе введет особый режим

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местных жителей предупредили о действии особого противопожарного режима до 31 октября 2023 года. В этот период запрещено разводить костры и использовать открытый огонь для приготовления пищи.

По информации городской администрации, также горожанам не рекомендуют сжигать мусор, сухую растительности и отходы. Это касается и территорий организаций, садовых и дачных участков. Помимо этого, не стоит запускать неуправляемые изделия из горючих материалов, принцип работы которых основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня.

При наступлении 4 и 5 классов пожарной опасности вводят ограничения на въезд транспортных средств и пребывания самарцев в лесах. В это время особенно жителям стоит быть более внимательными и соблюдать правила пожарной безопасности.