Глава Самарской области встретился с победителями грантовых конкурсов среди НКО

Глава региона встретился с представителями НКО. Фото: Юлия Рубцова.

Глава Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с победителями грантовых конкурсов среди НКО в областном центре. На самарском стенде выставки «Россия» пройдет неделя общественных проектов.

Встреча состоялась в МКТ «Дирижабль». Во время мероприятия Дмитрий Азаров подчеркнул, что в работе по поддержке общественных инициатив важную роль играет Фонд Президентских грантов. С 2017 года в фонд отправили 3145 заявок, 749 из которых получили поддержку. Общая сумма – 1 млрд 227,6 млн рублей. С 2020 года регион по числу заявок входит в первую десятку, а по числу победителей – в топ-5 регионов страны. Лидерские позиции губернии в части получения федеральной поддержки – это результат работы по поддержке инициатив и заявок на участие в конкурсах.

Во время встречи представители НКО рассказали свой опыт участия в конкурсах. В частности, супруга офицера, координатор проекта «Жены героев» Марина Афанасенко» поделилась, с чего начиналась работа. Проект тиражировали в других регионах, и он стал популярен по всей стране.

Представители организаций и проектов рассказали о реализации идей и инициатив, а также обсудили дальнейшее развитие. Дмитрий Азаров напомнил, что регион готовится к участию в Международной выставке-форуме «Россия», которая пройдет в Москве с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года.

- Мы готовим экспозицию, достойную, красивую. Конечно, представим проекты и достижения. Но совершенно очевидно, что главное богатство нашего региона - это люди. И сегодняшнее наше общение, жар ваших сердец, проектов еще раз о том, что Самарская область богата, в первую очередь, талантливыми, небезразличными людьми, - сказал Губернатор.