В Самарской области горе-вор разбил чужое окно и оставил кровавые следы

Злоумышленника задержали Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Октябрьске Самарской области местного жителя приговорили к принудительным работам. Горе-вор пытался пробраться в чужую квартиру.

По информации прокуратуры Самарской области, в конце зимы текущего года ранее неоднократно судимый мужчина решил проникнуть в чужой дом. Злоумышленник решил разбить окно, но поранился и оставил кровавые следы на месте преступления. Подозреваемый украл из квартиры электроинструменты общей стоимость 3,5 тысячи рублей и скрылся.

Преступление раскрыли благодаря изъятым отпечаткам. Злоумышленника задержали. Его приговорили к 1 году принудительных работ.